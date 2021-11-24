Оборудки із "зеленими" єврооблігаціями призведуть до збитків державного бюджета, - експерт

"У мене складається таке враження, що із самого початку затівалася схема з покриття оборудок НАЕК "Енергоатом". Відчуйте красу гри, коли ці оборудки покриваються коштами ЕБРР для "зелених"….Підтверджений факт використання хоча б 1 грн цих коштів не на погашення боргу перед виробниками з відновлюваних джерел дає підстави британському регулятору Financial Conduct Authority (GB) анулювати цінні папери", - написав експерт на своїй сторінці у Facebook.

За словами Омельченка, анулювання випуску цінних паперів може призвести до того, що західні фонди і банки будуть вимагати повернення їхніх 825 млн доларів.

"Оскільки "зелені" єврооблігації залучені під державні гарантії, відповідати за повернення коштів буде Міністерство фінансів. Тобто це прямі збитки державного бюджету", - додає він.

Як пояснив експерт, технічний дефолт за єврооблігаціями може позбавити можливості для українських державних компаній надалі залучати фінансування з-за кордону.

"В першу чергу це вдарить по "Нафтогазу", який недавно анонсував вихід на ринок зовнішніх запозичень й по "Укрзалізниці", яка крайнє потребує в рефінансуванні своїх боргових зобов’язань. Простими словами, будь-яка спроба змінити цільове призначення коштів може критично ускладнити для України вихід на ринок європейських облігацій", - зауважив Омельченко.

Відтак авантюра зі списанням цих коштів на користь "Енергоатому" чи інших державних компаній обернеться фінансовою проблемою для Міністерства фінансів і для ключових державних компаній.

Більше того, експерт наголосив, що якщо британський Financial Conduct Authority запідозрить, що уряд України з самого початку планувала використати кошти "зелених" облігацій не на проекти відновлюваної енергетики це буде сприйняте як шахрайство з усіма кримінальними наслідками для відповідальних осіб.