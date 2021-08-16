Трамп пожвавився через ситуацію в Афганістані: закликав Байдена піти у відставку

Екс-президент США Доноальд Трамп заявив про себе після захоплення влади в Афганістані талібами. Він закликав чинного президента Джозефа Байдена піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Трамп виступив із заявою, в якій закликав нинішнього президента Білого дому піти у відставку.

"Джо Байдену пора з ганьбою піти у відставку через те, що він допустив в Афганістані, поряд з величезним сплеском COVID, прикордонною катастрофою, руйнуванням енергетичної незалежності та нашою підірваною економікою", - заявив Трамп.

При цьому він заявив також, що чинний президент був обраний незаконно.

"Він спочатку не був обраний законним чином!",- заявив Трамп.

Раніше Трамп вже робив подібні заяви через ситуацію в Афганістані. Він говорив, що захоплення Афганістану талібами буде визнано "однією з найбільших поразок в американській історії".

При цьому чинний президент США Джо Байден не соромиться нагадувати Трампу, що угоду про вихід американських військ з Афганістану уклав саме він.