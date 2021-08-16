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Трамп пожвавився через ситуацію в Афганістані: закликав Байдена піти у відставку

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США, Понеділок 16 серпня 2021 06:32
Трамп пожвавився через ситуацію в Афганістані: закликав Байдена піти у відставку Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Екс-президент США Доноальд Трамп заявив про себе після захоплення влади в Афганістані талібами. Він закликав чинного президента Джозефа Байдена піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Трамп виступив із заявою, в якій закликав нинішнього президента Білого дому піти у відставку.

"Джо Байдену пора з ганьбою піти у відставку через те, що він допустив в Афганістані, поряд з величезним сплеском COVID, прикордонною катастрофою, руйнуванням енергетичної незалежності та нашою підірваною економікою", - заявив Трамп.

При цьому він заявив також, що чинний президент був обраний незаконно.

"Він спочатку не був обраний законним чином!",- заявив Трамп.

Раніше Трамп вже робив подібні заяви через ситуацію в Афганістані. Він говорив, що захоплення Афганістану талібами буде визнано "однією з найбільших поразок в американській історії".

При цьому чинний президент США Джо Байден не соромиться нагадувати Трампу, що угоду про вихід американських військ з Афганістану уклав саме він.

Як відомо, "Талібан" вступив в переговори зі Сполученими Штатами Америки у 2018 році та уклав мирну угоду в лютому 2020 року, коли Трамп був президентом США. В Угоді США зобов'язалися вивести свої війська з Афганістану, однак таліби не дотрималися своїх зобов'язань й продовжували вбивати афганські сили безпеки та мирних жителів.

Нагадаємо, що США відправляє до Афганістану 6 тисяч військових. Це потрібно для того, аби евакуювати американців та афганців, які підтримали армію США.

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Афганистан Дональд Трамп
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