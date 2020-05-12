Угода з купівлі "Ньюкасла" може зірватися

Угода з купівлі англійського футбольного клубу "Ньюкасл" саудівськими інвесторами знаходиться під загрозою зриву. Про це повідомляє The Guardian.

Після домовленості між нинішнім власником клубу Майком Ешлі і консорціуму за участю Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії, документи були відправлені юристам англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

За інформацією джерела, в цей час юристи пильно вивчають документи, на підставі яких доводиться зв'язок між урядом і телевізійно-стрімінговим ресурсом, який незаконно ретранслює матчі чемпіонату.

Таким чином, продаж "Ньюкасла" відкладається на невизначений термін, а в майбутньому може бути і скасовано керівництвом АПЛ.

При цьому джерела, близькі до угоди, продовжують стверджувати, що угода може бути затверджена на цьому тижні, а єдиною причиною затримки є призупинення чемпіонату Англії через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, наступний сезон чемпіонату Англії може пройти без глядачів.