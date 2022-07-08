Угода Маска з купівлі Twitter знаходиться під серйозною загрозою: названа причина

Угода Ілона Маска з купівлі Twitter знаходиться під серйозною загрозою, оскільки його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки й виявлення коректної кількості спам-акаунтів в Twitter.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Рost.
За словами одного з джерел, команда Маска припинила участь в деяких дискусіях про фінансування угоди на 44 мільярди доларів. Переговори з інвесторами в останні тижні охололи, оскільки прихильники Маска висловили сумніви в масиві даних, проданих корпоративним клієнтам з Twitter.
Команда інвесторів не має достатньо інформації, щоб оцінити перспективи Twitter як бізнесу. Якщо Ілон Маск відмовиться від угоди, це може спровокувати масштабну судову тяжбу.
Згідно з умовами угоди, Маск повинен заплатити 1 млрд доларів, щоб розірвати угоду, але експерти з правових питань заявили, що Twitter може спробувати змусити Маска зробити покупку, якщо причина його відмови не пов'язана з фундаментальним бізнесом компанії.
Відзначимо, в кінці квітня Ілон Маск запустив операцію з придбання Twitter за 44 млрд доларів. На початку травня стало відомо, що підприємець тимчасово займе пост гендиректора соцмережі.
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