Передавали інформацію про ЗСУ. Правоохоронці підозрюють понад півсотні мешканців Лисичанська

СБУ підозрює понад 50 мешканців Лисичанська у співпраці з окупантами. Вони передавали інформацію щодо позиції українських військ росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у Facebook.

"Правоохоронці перевірили "активність" понад 50 осіб, які ділилися інформацією з російськими Telegram-каналами. Їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності на користь Росії", - розповів Гайдай.

За його словами, підозрювані користувалися супутниковим інтернетом Starlink, встановленим у гуманітарному штабі, для того, щоб передавати інформацію російським окупантам.

"Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу - отримували її, і не виходячи зі штабу - зраджували Україну. Знали, що своїми діями вбивають та руйнують", - наголосив голова Луганської ОВА.

Він також додав, що представники СБУ вже виявили канали зв'язку, якими російські агенти розкривали місце розташування українських військ.