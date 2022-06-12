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Передавали інформацію про ЗСУ. Правоохоронці підозрюють понад півсотні мешканців Лисичанська

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Лисичанськ, Неділя 12 червня 2022 22:54
Передавали інформацію про ЗСУ. Правоохоронці підозрюють понад півсотні мешканців Лисичанська Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

СБУ підозрює понад 50 мешканців Лисичанська у співпраці з окупантами. Вони передавали інформацію щодо позиції українських військ росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у Facebook.

"Правоохоронці перевірили "активність" понад 50 осіб, які ділилися інформацією з російськими Telegram-каналами. Їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності на користь Росії", - розповів Гайдай.

За його словами, підозрювані користувалися супутниковим інтернетом Starlink, встановленим у гуманітарному штабі, для того, щоб передавати інформацію російським окупантам.

"Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу - отримували її, і не виходячи зі штабу - зраджували Україну. Знали, що своїми діями вбивають та руйнують", - наголосив голова Луганської ОВА.

Він також додав, що представники СБУ вже виявили канали зв'язку, якими російські агенти розкривали місце розташування українських військ.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Броварського району повідомили про підозру двом колаборантів. Під час окупації злочинці стріляли по цивільних.

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