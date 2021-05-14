В SCM заявили, що корупція у владі - це "рак для економіки"

"Корупція - головний економічний ворог України, чорна діра, пожирач майбутньої вартості і економіки в цілому, і її ключових активів. Саме корупція роз'їдає всі державні інститути, людей, справедливість, саму державу. Згідно з незалежними розрахунками Україна щорічно втрачає від 500 до 950 млрд грн через корупцію",-написала Ємченко.

За її словами, SCM на сьогодні - один з найбільших інвесторів в економіку України. Частка бізнесів SCM у ВВП України становила у 2014 році 3.9 %, внесок у податки країни - 5%, інвестування в основні фонди (CAPEX) перевищує 10%.

"Ми платимо більше податків, ніж інші. І інвестуємо в рази більше, ніж інші. Розвиваємо країну і її економіку не словами, а вчинками. Це дає нам всі підстави вважати себе одним з найбільших найважливіших елементів української економіки. Який живе і працює за законами країни і в її інтересах, який платить легальні зарплати, перераховує державі всі встановлені законом податки - повністю і в строк", - підкреслила Ємченко.

І, за її словами, це дає SCM право очікувати від влади заходів, що сприяють економічному розвитку, наполягати на антикорупційних реформах, здатних кардинально поліпшити інвестиційний клімат в країні.

"Корупція - це не тільки перешкода економічного розвитку, а й прихований корупційний податок, сплачувати який бізнес не повинен. Адже будь-яке підвищення податків без усунення корупції в державних органах стає свого роду даниною, яка осідає в кишенях чиновників", - зазначила Ємченко.

Вона підкреслила, чесний бізнес зацікавлений в Україні без корупції, тільки в цьому випадку він може розвиватися і розвивати країну.

"Політики повинні мати спільну мету з бізнесом - успішну Україну. Чесному бізнесу вигідна Україна без корупції. SCM - перш за все. Чим менше в Україні корупції, чим сильніше інститути - тим більше українська економіка, тим вище капіталізація українських компаній, тим реальніше світле майбутнє української економіки, тим сильніше буде Україна", - резюмувала Ємченко.