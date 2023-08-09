СБУ сделала заявление об освобождении митрополита Павла из-под стражи

Освобождение бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла из-под ареста не повлияет на ход дела. Это только изменение меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Как отмечает СБУ, то, что митрополит Павел вышел из-под стражи, никак не повлияет на справедливое рассмотрение дела в суде.

"Освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативное содержание под стражей", - говорится в сообщении. .

При этом суд обязал митрополита Павла носить электронный браслет, не оставлять село Вороньков в Киевской области без уведомления, по первому требованию прибыть к следователю, прокурору или в суд, а также не общаться с потерпевшими или свидетелями.

СБУ подчеркнула, что расследование дела в отношении митрополита Павла завершено, его адвокаты знакомятся с материалами. Позже дело будет передано в суд.

Дело митрополита Павла

Напомним, в начале апреля СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни (ст. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ). Суд в Киеве избрал митрополиту меру пресечения в виде домашнего ареста.

В июле СБУ вручила митрополиту новое подозрение, поскольку он отрицал существование Украины как суверенного государства и назвал агрессию РФ против нашей страны "гражданским конфликтом". Позже ему избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог.

В понедельник, 7 августа, стало известно, что митрополит Павел выпущен из-под стражи, поскольку за него внесли залог в размере более 33 млн гривен.

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