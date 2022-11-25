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СБУ нашла удостоверение оккупантов и методички из Москвы в церкви МП на Буковине

Фото: СБУ нашла удостоверение оккупантов и методички из Москвы в церквях МП на Буковине (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). Были обнаружены документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

Правоохранители обнаружили переписку руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" по "особенностям" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

"Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией относительно общественно-политической обстановки в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию РФ в Украине, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви", - заявили в СБУ.

Правоохранителям удалось найти склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет Россию и призывает поддержать оккупантов. На компьютерах руководства епархии обнаружены копии удостоверений оккупантов, участвовавших в боевых действиях против ВСУ. Среди таких документов - удостоверение "героя России", подписанный министром обороны РФ за "захват Крыма" в 2014 году.

СБУ сообщила, что в настоящее время продолжаются процессуальные действия в уголовном производстве по факту государственной измены.

Напомним, ранее СБУ сообщала, что проводит обыски в Киево-Печерской лавре и еще в трех церквях в Ровенской области.

Украинские правоохранители проводят контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УП.

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