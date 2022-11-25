СБУ нашла удостоверение оккупантов и методички из Москвы в церкви МП на Буковине

Правоохранители провели контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). Были обнаружены документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.
Правоохранители обнаружили переписку руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" по "особенностям" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.
СБУ сообщила, что в настоящее время продолжаются процессуальные действия в уголовном производстве по факту государственной измены.
Напомним, ранее СБУ сообщала, что проводит обыски в Киево-Печерской лавре и еще в трех церквях в Ровенской области.
Украинские правоохранители проводят контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УП.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.