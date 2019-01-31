В СБУ заявили про викриття власного офіцера на переправленні цигарок з ОРДЛО

Наразі підозрювані поміщені до Ізолятора тимчасового тримання

Служба безопасности Украины сообщила, что офицер СБУ, причастный к незаконной переправке через линию разграничения табачных изделий, произведенных на временно оккупированных территориях, был уличен именно сотрудниками управления внутренней безопасности СБУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу СБУ в Facebook.

Указано, что сотрудники ГБР Украины были привлечены к операции только на этапе ее реализации, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Так, злоумышленники были задержаны в Северодонецке в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Их задержали при получении взятки в размере 4 тысяч долларов за переправку очередной партии контрафактной продукции.

В СБУ призвали сотрудников Государственного бюро расследований быть "более корректными во время сообщения информации о проведении совместных с СБУ операций".

Напомним, ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на взятке оперативного работника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения Операции объединенных сил.