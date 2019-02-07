В СБУ заявили, що не прослуховують кандидатів у президенти

СБУ вивчить усі обставини, які можуть свідчити про можливі правопорушення щодо кандидатів

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые бы ограничивали права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской.

В СБУ ответили на обвинения в незаконной слежке и прослушивании кандидатов.

"Служба безопасности Украины с ответственностью заявляет, что никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые бы ограничивали права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла", - написала она.

По ее словам, СБУ изучит все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях в отношении кандидатов.

"Вместе с тем, Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности в пределах своей компетенции внимательно изучит все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях в отношении кандидатов. При этом сделаем это в максимально сжатые сроки и прозрачно для общественности, для чего ждем соответствующих заявлений и материалов от кандидатов в президенты", - добавила она.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране пытаются создать систему масштабного подкупа избирателей во время выборов президента, которые пройдут весной 2019 года.