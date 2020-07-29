СБУ заявила про затримання організаторів серії вибухів в Києві

Нещодавно в Києві стались вибухи біля входу на станцію метро "Шулявська" та у житловому будинку на Подолі. Служба безпеки України заявила про затримання організаторів цих вибухів.

Про це на брифінгу сказали прокурор Києва Олег Кіпер і начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Після першого вибуху вони надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ вимогу перерахувати 50 біткоїнів орієнтовною вартістю 500 тисяч доларів на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду.

Фото: вилучені пристрої (прес-служба СБУ)

За версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля метро та у житловому будинку.

Справу про тероризм було передано для розслідування в СБУ. Крищенко зазначив, що спільні зусилля правоохоронців дозволили затримати перших підозрюваних.

Затримані 1960 і 1961 років народження, один з них раніше судимий за вбивство.

За місцем проживання затриманих було знайдено, пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою. Особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт).

Нагадаємо, останні кілька тижнів в Києві знаходять підозрілі сумки на багатолюдних вулицях. Крім того, стаються вибухи, пожежі і масове мінування.

Зокрема, 21 липня два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський".

Також повідомлялося про замінування торгового центру Ocean Plaza і будівлі Апеляційного суду в Солом'янському районі.