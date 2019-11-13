СБУ також завела справу через висловлювання Федини

Служба безпеки України також завела справу через висловлювання нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій щодо президента України Володимира Зеленського. Про це заявив глава СБУ Іван Баканов в інтерв'ю "Главком", передає РБК-Україна.

За словами Баканова, якщо лінгвістична експертиза встановить, що у висловлюваннях Федини чи Звіробій були реальні погрози, то нардепу загрожує ув'язнення.

"Я вважаю, ця справа матиме продовження найближчим часом ... Наскільки мені відомо, кримінальне провадження відкрите, я думаю, відповідна експертиза призначена. У Службі безпеки теж є таке провадження", - заявив він.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, нардеп Федина та волонтер Маруся Звіробій висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок на Донбас глава держави може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Після цього нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура написав заяву з проханням притягнути Федину та Звіробій до відповідальності через висловлювання, в яких, на його думку, були погрози.

Як писало РБК-Україна, Генеральна прокуратура відкрила провадження за фактом можливого вчинення злочину Фединою через висловлювання в бік президента Зеленського. Підслідність справи була визначеною за Державним бюро розслідувань.