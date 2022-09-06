СБУ завела справу на головного "військового комісара "ДНР"

Правоохоронці повідомили про підозру головному "військовому комісару "ДНР", який у лавах терористів ще з 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.
За даними слідчих, Мальковський Олександр керує "військовим комісаріатом "ДНР", що знаходиться в окупованому Донецьку. Перебуваючи на такій "посаді", чоловік залучає громадян України, які проживають на окупованій території, до "військової служби" та протидії ЗСУ.
"Таким чином, він підтримує режим окупації частини Донецької області й існування терористичного утворення "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Перед початком вторгнення, підозрюваному доручили організовувати таку примусову мобілізацію чоловіків на "військову службу" в "Народній міліції "ДНР". Пізніше цих чоловіків відправили на передову воювати проти України. "Комісару" оголосили про підозри за наступними статтями:
За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що раніше СБУ завела справу на двох "військових комісарів" з окупованої частини Луганської області.
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