Змушують вступати в лави окупантів: СБУ завела справу на двох "військових комісарів"

Восени 2021 року два чоловіки обійняли посади "військових комісарів" на окупованій території Луганської області та почали примушувати місцевих служити у лавах терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора .

За даними слідчих, двоє чоловіків обійняли посади та стали "начальником відділу військового комісаріату "ЛНР" по Артемівському та Кам’янобродському районах" і "начальником відділу військового комісаріату "ЛНР" по місту Алчевськ".

"Вони примушують осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області, служити у так званій "Народній міліції "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Їм оголосили підозри за статтями:

посягання на територіальну цілісність і недоторканість України;

участь у не передбачених законом збройних формуваннях;

порушення законів та звичаїв війни.

Розслідування триває, а за скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.