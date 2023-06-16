Задание по подготовке нового ракетного удара коллаборант получил от российской спецслужбы в начале июня текущего года. Для его выполнения предатель ежедневно обходил улицы областного центра и скрыто фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны.

"Прежде всего он пытался выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения подразделений ВСУ, которые готовятся к возможной переброске на фронт", - пишет пресс-служба.

Коллаборант разведывал местность вокруг промышленных объектов для определения уровня их охраны и присутствия там украинских защитников. Также он "подсказывал" врагу "приоритетность" объектов, по которым Россия готовила удары с использованием ракет и дронов-камикадзе.

Фото: СБУ задержала предателя, занимавшегося подготовкой вражеского удара по Виннице (t.me/SBUkr)

"По данным следствия, предателем является 30-летний житель Винницы, который поддерживал вооруженную агрессию России. Из-за своих прокремлевских взглядов он попал в поле зрения ФСБ, которая дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - добавляет СБУ.

Согласно "инструкции" российской спецслужбы предатель должен был переправлять им развединформацию в виде электронных карт и фотографий.

Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения задач.