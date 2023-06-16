Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного коллаборанта. Предатель занимался подготовкой нового ракетного удара России по Виннице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Задание по подготовке нового ракетного удара коллаборант получил от российской спецслужбы в начале июня текущего года. Для его выполнения предатель ежедневно обходил улицы областного центра и скрыто фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны.
"Прежде всего он пытался выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения подразделений ВСУ, которые готовятся к возможной переброске на фронт", - пишет пресс-служба.
Коллаборант разведывал местность вокруг промышленных объектов для определения уровня их охраны и присутствия там украинских защитников. Также он "подсказывал" врагу "приоритетность" объектов, по которым Россия готовила удары с использованием ракет и дронов-камикадзе.
Фото: СБУ задержала предателя, занимавшегося подготовкой вражеского удара по Виннице (t.me/SBUkr)
"По данным следствия, предателем является 30-летний житель Винницы, который поддерживал вооруженную агрессию России. Из-за своих прокремлевских взглядов он попал в поле зрения ФСБ, которая дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - добавляет СБУ.
Согласно "инструкции" российской спецслужбы предатель должен был переправлять им развединформацию в виде электронных карт и фотографий.
Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения задач.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области задержали двух коллаборантов, которые пытались избежать правосудия после сотрудничества с врагом в Херсонской области.
В частности, в Донецкой области разоблачили предателя, который помогал врагу наводить удары ЗРК С-300 на украинские позиции под Бахмутом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.