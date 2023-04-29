СБУ задержала жительницу Луганской области, которая помогала РФ проводить "референдум"

Жительница Старобельского района (Луганская область) в прошлом году занималась проведением незаконного "референдума". Правоохранители обнаружили ее и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской областной прокуратуры.

"В сентябре 2022 года жительница Старобельского района принимала участие в организации и проведении псевдореферендума на оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Женщина так называемым "членом территориальной избирательной комиссии". Она лично проверяла паспорта граждан, выдавала так называемые "бюллетени", вносила сведения о лицах в фейковые списки избирателей и участвовала в подсчете голосов. За свои противоправные действия фигурантка получила денежное вознаграждение в размере 77 тысяч рублей.

В дальнейшем подозреваемая выехала на подконтрольную Украине территорию, где и разоблачена сотрудниками СБУ в апреле текущего года. В настоящее время она находится под стражей. Ей сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: