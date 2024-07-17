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СБУ задержала женщину, которая "сливала" россиянам локации блокпостов возле Харькова

Фото: СБУ задержала женщину, которая "сливала" россиянам локации блокпостов возле Харькова (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала женщину-информатора РФ. Она "сливала" оккупантам локации украинских блокпостов вблизи Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского информатора в Харьковской области. Она передавала агрессору места базирования украинских войск, которые привлечены к обороне Харькова", - говорится в сообщении.

Злоумышленница объезжала восточные окраины города, где скрыто фиксировала локации блокпостов и укрепрайонов ВСУ. Она пыталась установить ориентировочное количество личного состава и боевой техники на территории военных объектов.

Полученные сведения информатор "сливала" в Telegram-канал, который администрируют представители российской разведки.

"Служба безопасности заблаговременно разоблачила подрывную деятельность фигурантки и задержала ее в собственном доме. По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась 36-летняя лаборантка из поликлиники в пригороде Харькова", - добавили в СБУ.

Имея прокремлевские взгляды, она искала "выходы" на спецслужбы РФ для сотрудничества в войне против Украины. Для этого публиковала закрытую информацию в российских пабликах, которые оккупанты используют для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Задержания агентов РФ в Харькове

С начала полномасштаабного вторжения РФ в Украину СБУ постоянно задерживает агентов российских спецслужб. Харьков не исключение.

К примеру, в апреле правоохранители задержали изменницу, которая работала в детсаду и корректировала ракетные удары по Харькову.

Кроме того, на днях СБУ задержала супругов-агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по Харьковской и Сумской областях. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.

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