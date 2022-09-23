СБУ задержала заммэра Волчанска, которая сдавала местных патриотов

"Первая заместитель Волчанского городского головы во время оккупации города пошла на сотрудничество с представителями РФ. Женщина принимала участие в совещаниях совместно с оккупантами и самопровозглашенным "председателем временной гражданской администрации", - говорится в заявлении.

По информации следователей, женщина обеспечивала российских военных питанием, помогала в решении вопросов их поселения и предоставляла технические средства для строительства оккупантами фортификационных сооружений. Также женщина передавала оккупантам списки патриотически настроенных граждан, участников АТО/ООС и проукраинских организаций.

Еще в июле ей заочно объявили о подозрении в государственной измене и объявили в розыск, а теперь ее удалось задержать и поместить под стражу. Женщине грозит пожизненное заключение.

"Двое местных жителей Купянска, 36-летний и 31-летний мужчины добровольно подали заявления в "отдел кадров" псевдоправоохранительного органа и в начале июля заняли должности "патрульных народной милиции", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранителям удалось задержать мужчин и сообщить о подозрении в коллаборационной деятельности. За это им грозит до 15 лет лишения свободы.