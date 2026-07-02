СБУ задержала топ-агента российской разведки, который шпионил за разработками дронов

В академии Минобороны работал российский "крот"

Военная контрразведка СБУ при содействии Министра обороны, Главнокомандующего ВСУ и руководства военной академии разоблачила топагента ГРУ. Доцент научного центра шпионил для врага: пересылал российскому куратору проектную документацию о новых дроновых разработках Сил обороны.

"Также должностное лицо безосновательно признавало неперспективными разработки украинских производителей вооружения, которые проходили экспертную оценку. Для этого он готовил "отрицательные" выводы на тестовые проекты беспилотных и роботизированных систем", - уточнили в СБУ.

Однако военная контрразведка СБУ документировала каждый шаг шпиона и использовала его для дезинформирования россиян.

Задержание шпиона ГРУ

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" в его рабочем кабинете.

Доцента завербовали российские спецслужбы из-за его знакомого из России. Они обещали предателю "должность" в оккупационной администрации РФ.

Во время обыска у задержанного обнаружены два мобильных телефона и компьютерная техника.

Видео: задержание российского "крота" (ssu.gov.ua)

Что угрожает российскому агенту

Следователи Службы безопасности сообщили шпиону РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Он может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.