СБУ задержала весь состав "избирательной комиссии" РФ в Бериславском районе (фото)

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще девять коллаборантов, которые сотрудничали с агрессором во время оккупации правобережья Херсонской области. Все они входили в состав так называемой "избирательной комиссии № 826", которую рашисты создали в захваченном в то время Бериславском районе", - говорится в сообщении.

Также установлено лицо главы псевдоучреждения, которое сейчас скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины. По данным следствия, во время пребывания на "должности" она организовала проведение незаконного референдума РФ по "присоединению" региона к составу России.

"Чтобы выполнить указание Москвы, коллаборантка привлекла девять местных жителей, из которых потом сформировала полный состав "избиркома". По ее указанию подчиненные массово агитировали своих односельчан поддержать фейковый плебисцит и "проголосовать" в пользу Кремля", - отмечают в СБУ.

Непосредственно в день незаконного "референдума" фигуранты совершали дворовые обходы частных домов с "избирательными урнами" и фейковыми бюллетенями. В ходе таких рейдов они, будучи в сопровождении вооруженных захватчиков, собирали "голоса за присоединение к РФ".

Во время освобождения региона "председатель избиркома" сбежала вместе с оккупантами на левобережье Херсонщины, а ее подчиненные остались на правом берегу и "залегли на дно" вблизи линии боестолкновения.

Таким образом, они надеялись избежать правосудия. Но сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Бывший глава оккупационного "избиркома" заочно уведомлен о подозрении по этой же статье Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ранее правоохранители задержали двух коллаборантов, которые помогали россиянам проводить незаконный "референдум" в Херсонской области.

Кроме того, правоохранители в Херсонской области задержали женщину, которая раньше помогала оккупантам проводить незаконный "референдум".