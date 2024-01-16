СБУ задержала двух коллаборантов, которые проводили "референдум" в Херсонской области

Правоохранители задержали двух коллаборантов, которые помогали россиянам проводить незаконный "референдум" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

Фигурантами являются жительница Мылового и житель Белозерской общины.

После захвата региона они поддержали российских захватчиков и добровольно вошли в состав оккупационной администрации РФ.

Там им поставили задачу по организации псевдореферендума России во временно захваченных населенных пунктах.

Детали дела

Находясь в рядах захватнических "избиркомов", они обходили дома местных жителей и требовали от людей "проголосовать за присоединение" региона в состав России.

Фигуранты заставляли людей ставить "нужные" отметки в фейковых бюллетенях и контролировали "правильность заполнения".

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

В случае отказа поддержать агрессора, злоумышленники угрожали "сдать" односельчан вооруженным россиянам, которые сопровождали их во время дворовых обходов.

Что им грозит

Сотрудники СБУ задержали обоих коллаборантов в результате стабилизационных мероприятий в освобожденной части региона. Задержанная женщина пыталась скрываться от правосудия в помещениях своих знакомых, которых она использовала "втемную".

На основании собранных доказательств следователи сообщили задержанным о подозрении по факту коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас они под стражей, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Недавно правоохранители в Херсонской области задержали "заместительницу избирательного комитета РФ", которая в 2022 году помогала оккупантам.

Вчера депутату Госдумы РФ Александру Сидякину СБУ объявила подозрение за участие в незаконном "референдуме" на оккупированной части Херсонской области. Он представляет партию русского диктатора Владимира Путина.