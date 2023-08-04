СБУ задержала еще одного соратника Кивы, который наводил "Грады" россиян на позиции ВСУ

"Служба безопасности задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, корректировавшего российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте", - говорится в сообщении.

Чиновник входил в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы и до 24 февраля 2022 года неоднократно обращался к нему о решении дел по бизнесу.

Для получения разведданных о дислокации украинских войск депутат сельсовета "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задания на Донецком направлении.

"Во время дистанционного общения с военными он разведывал у них подробную информацию о местах их базирования и возможном перемещении на линии фронта. Затем полученные сведения обозначал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Facebook, которую активно "мониторили" представители российских спецслужб", - рассказали в СБУ.

Такую информацию агрессор в дальнейшем использовал для корректировки обстрелов позиций украинских защитников, в том числе из ствольной и реактивной артиллерии, в частности, "Градов".

Кроме того, фигурант постил в соцсети свои комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ.

Установлено, что провокационные сообщения чиновника неоднократно "подхватывали" российские телеканалы для подготовки фейковых сюжетов о войне в Украине.

В настоящее время корректировщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Депутату грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, проверяется информация о возможном сотрудничестве фигуранта с беглым нардепом Кивой после начала полномасштабного вторжения РФ.

Отметим, что СБУ не впервые задерживает соратников скандального экс-нардепа Ильи Кивы. В частности, ранее такой же случай произошел в Днепре. Тут соратник Кивы корректировал ракетные удары по Днепру. Он "охотился" за локациями украинских систем ПВО и был задержан.

Напомним, самого Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Его объявили в международный розыск, а партию ОПЗЖ в Украине запретили.