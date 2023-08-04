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СБУ задержала еще одного соратника Кивы, который наводил "Грады" россиян на позиции ВСУ

Фото: СБУ задержала еще одного соратника Кивы (иллюстрация/ facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала в Полтавской области соратника бывшего нардепа Ильи Кивы, который наводил российские "Грады" на боевые позиции ВСУ под Донецком. Он оказался местным депутатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, корректировавшего российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте", - говорится в сообщении.

 

Чиновник входил в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы и до 24 февраля 2022 года неоднократно обращался к нему о решении дел по бизнесу.

Для получения разведданных о дислокации украинских войск депутат сельсовета "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задания на Донецком направлении.

"Во время дистанционного общения с военными он разведывал у них подробную информацию о местах их базирования и возможном перемещении на линии фронта. Затем полученные сведения обозначал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Facebook, которую активно "мониторили" представители российских спецслужб", - рассказали в СБУ.

Такую информацию агрессор в дальнейшем использовал для корректировки обстрелов позиций украинских защитников, в том числе из ствольной и реактивной артиллерии, в частности, "Градов".

Кроме того, фигурант постил в соцсети свои комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ.

Установлено, что провокационные сообщения чиновника неоднократно "подхватывали" российские телеканалы для подготовки фейковых сюжетов о войне в Украине.

В настоящее время корректировщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Депутату грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, проверяется информация о возможном сотрудничестве фигуранта с беглым нардепом Кивой после начала полномасштабного вторжения РФ.

Отметим, что СБУ не впервые задерживает соратников скандального экс-нардепа Ильи Кивы. В частности, ранее такой же случай произошел в Днепре. Тут соратник Кивы корректировал ракетные удары по Днепру. Он "охотился" за локациями украинских систем ПВО и был задержан.

Напомним, самого Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Его объявили в международный розыск, а партию ОПЗЖ в Украине запретили.

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Служба безопасности УкраиныИлья Кива