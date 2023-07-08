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СБУ задержала разведчика "ДНР", скрывавшегося от правосудия в Виннице

Фото: СБУ задержала скрывавшегося от правосудия в Виннице разведчика "ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Виннице был задержан боевик-разведчик "ДНР", который покинул ряды окупантов и пытался "залечь на дно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Злоумышленником оказался житель Донецкой области, который в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус ВС России", - пишет пресс-служба.

В том же году преступник принимал активное участие в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры города Горловка. До начала полномасштабного вторжения он решил покинуть ряды оккупантов и пытался скрываться от правосудия в Виннице.

Фото: СБУ задержала скрывавшегося от правосудия в Виннице разведчика "ДНР" (ssu.gov.ua)

"Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали возле дома, где он временно проживал. У фигуранта изъят телефон, в котором он хранил собственные фото с боевых действий против сил антитеррористической операции в Донецкой области", - добавляет СБУ.

Согласно ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, преступнику грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также разоблачило одно из фармацевтических предприятий в Житомирской области на сотрудничестве с российской армией.

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