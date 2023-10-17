Под Киевом СБУ задержала "крота" российской разведки, собиравшего разведданные о "Гвардии наступления" МВД Украины. Им оказался мобилизованный, его задержали в одной из воинских частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"По указанию российской военной разведки он собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины. Им оказался мобилизован в ряды Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

СБУ задержала мобилизованного, оказавшегося "кротом" российского ГРУ (t.me/SBUkr)

Как отмечают в СБУ, вражеские разведчики завербовали агента из-за популярной игровой интернет-платформы. Сотрудники СБУ задержали его на территории одной из воинских частей Нацгвардии.

"Врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж", - рассказали в спецслужбе.

Эти данные нужны были оккупантам для подготовки и ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе.

Как отмечают в СБУ, агентом РФ оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще до его мобилизации. "Задания" предатель начал выполнять уже после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии.

"Сбор разведданных российский "крот" осуществлял в период, когда его привлекали к охране мест расположения военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны", - добавили в ведомстве.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Не первый случай

Отметим, что Служба безопасности не впервые ловит "кротов" в рядах Нацгвардии и СБУ. Достаточно вспомнить, как СБУ задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который оказался жителем Бахмута, завербованным ГРУ РФ и мог готовить диверсии против руководства Сил обороны Украины.

Кроме того, ранее СБУ задержала в Киеве военного-"оборотня", который готовил новые удары РФ по ТЭЦ в Киеве. Им оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, который за свои "услуги" получал от 100 до 1000 долларов.