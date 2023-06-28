СБУ задержала бывшего "регионала". Он корректировал удары по приграничью Сумской области

Агент ФСБ

Во время оперативных мероприятий задержан "расконсервированный" агент ФСБ, который собирал разведданные об обороне северо-восточных рубежей Украины. Фигурантом оказался житель города Сумы, бывший местный "функционер" запрещенной "Партии Регионов".

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он был завербован кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих периодических поездок в Россию, где встречался с родственниками.

Обстоятельства дела

Во время одного из таких выездов в РФ он получил от ФСБ задание по проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины и был переведен в "режим ожидания".

После 24 февраля 2022 года на российского агента дистанционно вышел его "куратор" из ФСБ и запросил развединформацию о местах дислокации Сил обороны в приграничных районах области.

Для сбора разведданных предатель на собственном автомобиле объезжал местность и скрыто фиксировал локации украинских защитников.

Что ему грозит

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" при попытке передачи агрессору информации об укрепрайонах ВСУ и Госпогранслужбы. Для передачи разведданных в ФСБ он использовал несколько мессенджеров, в которых сразу удалял сообщения после "сеанса связи" с оккупантами.

Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружено:

российский паспорт и трудовую книжку;

партийный билет запрещенной в Украине "Партии Регионов";

прокремлевскую символику;

мобильные телефоны и компьютерную технику, которые использовали для коммуникации с российской спецслужбой.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также бывший полицейский из Мариуполя перешел на сторону оккупантов и начал воевать против ВСУ. Его взяли в плен и отправили в тюрьму на 12 лет.