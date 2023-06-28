СБУ задержала бывшего "регионала". Он корректировал удары по приграничью Сумской области

В Сумской области правоохранители задержали бывшего представителя "Партии Регионов". Он сдавал россиянам позиции ВСУ и пограничников на территории региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Агент ФСБ
Во время оперативных мероприятий задержан "расконсервированный" агент ФСБ, который собирал разведданные об обороне северо-восточных рубежей Украины. Фигурантом оказался житель города Сумы, бывший местный "функционер" запрещенной "Партии Регионов".
Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он был завербован кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих периодических поездок в Россию, где встречался с родственниками.
Обстоятельства дела
Во время одного из таких выездов в РФ он получил от ФСБ задание по проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины и был переведен в "режим ожидания".
После 24 февраля 2022 года на российского агента дистанционно вышел его "куратор" из ФСБ и запросил развединформацию о местах дислокации Сил обороны в приграничных районах области.
Для сбора разведданных предатель на собственном автомобиле объезжал местность и скрыто фиксировал локации украинских защитников.
Что ему грозит
Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" при попытке передачи агрессору информации об укрепрайонах ВСУ и Госпогранслужбы. Для передачи разведданных в ФСБ он использовал несколько мессенджеров, в которых сразу удалял сообщения после "сеанса связи" с оккупантами.
Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружено:
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.
Также бывший полицейский из Мариуполя перешел на сторону оккупантов и начал воевать против ВСУ. Его взяли в плен и отправили в тюрьму на 12 лет.
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