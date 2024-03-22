RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ задержала коллаборанта, который хотел сдать позиции танков ВСУ под Купянском

Архивное фото: СБУ задержала коллаборанта, который хотел сдать позиции танков ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали мужчину, который планировал сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Теперь ему грозит тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Речь идет о 45-летнем жителе пригорода Харькова, который в начале полномасштабного вторжения России переехал в Полтавскую область, откуда по собственной инициативе пытался выйти на спецслужбы РФ.

Для этого мужчина публиковал в прокремлевских Telegram-каналах собственные сообщения, в которых восхвалял диктатора Владимира Путина и героизировал российские войска.

В одном из таких чатов ему предложили негласное сотрудничество и прислали перечень разведывательных задач.

Какую информацию он искал для россиян

Для сбора информации фигурант "втемную" использовал своих знакомых в Харьковской области, выпытывая нужные факты во время дружеских разговоров.

В зоне особого внимания фигуранта были маршруты движения боевых танков украинских войск и их ориентировочное количество. Одновременно злоумышленник пытался выявить логистические центры, которые осуществляют техобслуживание и ремонт тяжелой бронетехники.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Россияне планировали использовать эту информацию для подготовки боевых операций на восточном фронте, в частности на Купянском направлении.

Что ему грозит

Однако сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали российского информатора на попытке передачи разведданных.

Во время обыска в арендованном помещении фигуранта изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения по территории Украины. 

Сейчас злоумышленник под стражей, ему грозит тюремное заключение. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. 

Задержание предателей в Украине

Недавно стражи порядка задержали в Харьковской области мужчину, который во время оккупации части региона помогал россиянам и сдавал им местных патриотов.

Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияКупянскХарьковВойна в Украине