СБУ задержала коллаборанта, который хотел сдать позиции танков ВСУ под Купянском

Детали дела

Речь идет о 45-летнем жителе пригорода Харькова, который в начале полномасштабного вторжения России переехал в Полтавскую область, откуда по собственной инициативе пытался выйти на спецслужбы РФ.

Для этого мужчина публиковал в прокремлевских Telegram-каналах собственные сообщения, в которых восхвалял диктатора Владимира Путина и героизировал российские войска.

В одном из таких чатов ему предложили негласное сотрудничество и прислали перечень разведывательных задач.

Какую информацию он искал для россиян

Для сбора информации фигурант "втемную" использовал своих знакомых в Харьковской области, выпытывая нужные факты во время дружеских разговоров.

В зоне особого внимания фигуранта были маршруты движения боевых танков украинских войск и их ориентировочное количество. Одновременно злоумышленник пытался выявить логистические центры, которые осуществляют техобслуживание и ремонт тяжелой бронетехники.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Россияне планировали использовать эту информацию для подготовки боевых операций на восточном фронте, в частности на Купянском направлении.

Что ему грозит

Однако сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали российского информатора на попытке передачи разведданных.

Во время обыска в арендованном помещении фигуранта изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения по территории Украины.

Сейчас злоумышленник под стражей, ему грозит тюремное заключение. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Задержание предателей в Украине