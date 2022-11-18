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СБУ задержала иностранца, планировавшего создать криминальную банду в Украине

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Пятница 18 ноября 2022 12:30
СБУ задержала иностранца, планировавшего создать криминальную банду в Украине Фото: СБУ задержала иностранца, планировавшего создать криминальную банду в Украине (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины задержала иностранного преступника в Тернополе, разыскиваемого Интерполом. Мужчина планировал создать криминальную банду в нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что преступник разыскивал Интерпол за совершение тяжких преступлений.

Задержанный оказался участником международной преступной группировки с Южного Кавказа, совершавшей разбойные нападения с особой жестокостью.

"Сотрудники СБУ получили информацию о том, что один из участников банды скрыто прибыл в наше государство, где надеялся скрываться от правосудия", - добавляет пресс-служба.

Преступник пытался создать собственную группировку в Западной Украине для совершения "налетов" на дома и бизнес местных жителей. Таким образом, он пытался поднять свой статус в преступной иерархии.

"Такие действия могли привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию общественно-политической ситуации в западных областях. Однако сотрудники Службы безопасности предотвратили реализацию преступных намерений. Они установили местонахождение уголовника и задержали его", - отмечает СБУ.

Сейчас решается вопрос экстрадиционного ареста.

СБУ задержала иностранца, планировавшего создать криминальную банду в Украине

Фото: СБУ задержала иностранца, планировавшего создать криминальную банду в Украине (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала мобилизованного под Ровно, собиравшего данные о военных для РФ в госпитале.

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