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Нові цілі для ЗСУ. У диверсантів виявили понад 700 координат окупантів на сході

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Україна, Четвер 11 серпня 2022 16:50
Нові цілі для ЗСУ. У диверсантів виявили понад 700 координат окупантів на сході Фото: СБУ затримала диверсантів у Харківській області (ssu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці нейтралізували диверсантів, у яких виявили понад 700 координат окупантів на східному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За інформацією правоохоронців, за останній тиждень в Харківській області викрили понад 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з Росією і виправдовували війну проти України.

"В результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних сил України понад 700 координат для вогневих ударів по командних пунктах, скупченню особового складу, важкого озброєння і складах з боєприпасами загарбників", - заявили в Службі безпеки.

В СБУ зазначають, що диверсанти збирали розвіддані про розташування українських військових та стратегічних об'єктів, які вони передавали окупантам. Війська РФ користувалися отриманою інформацією під час масованих артобстрілів Харківської області.

Також, за даними СБУ, диверсанти готували теракти в Харкові. Під час обшуків у них вилучили реактивні протитанкові гранати, автоматичну зброю, снайперські гвинтівки та протипіхотні міни МОН-90.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України виявила групу людей, які видавали українські паспорти іноземцям за гроші. Серед потенційних клієнтів виявили і російських диверсантів.

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