Согласно данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о главе отдела программного обеспечения и автоматизированной обработки информации Управления социальной защиты населения Хмельницкого городского совета Руслане Битюкове.

Что случилось

По указанию врага предатель собирал информацию о пунктах дислокации, а также местах проживания украинских бойцов на территории Хмельницкой области. Больше всего врага интересовали разведывательные данные о подразделениях СБУ, а также Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Также фигурант пытался выявить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на передовую. По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, а также возможных диверсий и терактов", - рассказывает СБУ.

Фото: СБУ задержала чиновника Хмельницкого горсовета, который работал на ФСБ (t.me/SBUkr)

Предатель был задержан с поличным, когда прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.

Задержанный попал в поле зрения ФСБ России во время учебы в 90-х в московском техническом университете имени Баумана. После начала полномасштабной войны с ним связался кадровый сотрудник ФСБ и привлек его к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Что угрожает

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.