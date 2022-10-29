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В Житомире сотрудница лицея оправдывала вторжение РФ. Ее задержали

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Житомир, Суббота 29 октября 2022 10:03
В Житомире сотрудница лицея оправдывала вторжение РФ. Ее задержали Фото: в Житомире сотрудница лицея оправдывала войну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сотрудница лицея в Житомире оправдывала российскую агрессию и вторжение. Ее задержали и объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, женщина в апреле 2022 года, находясь возле разрушенного российскими оккупантами лицея в Житомире, заявила коллегам, что в уничтожении учебного заведения виновата Украина.

Она пыталась убедить, что украинское руководство спровоцировало россиян начать войну. Женщина осуждала Украину и утверждала, что нужно было принять условия России.

Также предательница оправдывала преступления российской армии в Украине, заявляя, что РФ ведет "освободительную борьбу против националистических движений и действующей власти". При этом она восхваляла российского диктатора Владимира Путина и заявляла, что Крым принадлежит России.

В настоящее время сотрудницу лицея задержали и объявили подозрение по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В Житомире сотрудница лицея оправдывала вторжение РФ. Ее задержали

Фото: в Житомире сотрудница лицея оправдывала войну (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, СБУ задержала депутата ОПЗЖ и главу отделения банка в Киеве, которые помогали уклонистам бежать за границу.

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