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СБУ задержала агента российского ГРУ и двух коллаборантов из Херсона, в том числе "вице-мэра"

Вторник 05 ноября 2024 14:22
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СБУ задержала агента российского ГРУ и двух коллаборантов из Херсона, в том числе "вице-мэра" Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины задержала трех человек, которые сотрудничали с российскими оккупантами в Херсонской области. Среди них оказалась агент военной разведки России и двое коллаборационистов, один из которых занимал должность "вице-мэра" в оккупационной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержанная агент, жительница Херсона, собирала данные о позициях украинских войск, осуществляя разведывательные выезды на скутере. Она передавала информацию российским спецслужбам через мессенджер в виде скриншотов Google-карт с обозначенными украинскими объектами, такими как штабы, огневые позиции и опорные пункты.

Также задержан 60-летний экс-правоохранитель, который после захвата Херсона занял должность "заместителя по правовым вопросам" в оккупационной администрации. Его основной задачей была подготовка псевдореферендума о присоединении Херсонской области к России.

Третья задержанная, тоже жительница Херсона, во время оккупации работала в так называемом "главном управлении МВД РФ по Херсонской области", где занималась принудительным оформлением российского гражданства для местных жителей.

Всем задержанным сообщено о подозрении в государственной измене и коллаборационистской деятельности. Злоумышленникам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агента российского ГРУ и двух коллаборантов из Херсона, в том числе "вицемера" (t.me/SBUkr)

СБУ ранее задержала предателя, который навел в октябре вражеский "Шахед" на Сумы, в результате чего погибли три человека.

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Служба безопасности Украины Херсон
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