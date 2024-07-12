СБУ задержала агентов ФСБ РФ, устраивавших диверсии на железной дороге

СБУ задержала диверсантов российской спецслужбы. Они поджигали релейные шкафы на "Укрзализныце".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности задержала трех диверсантов ФСБ в результате спецопераций в Харьковской и Ровенской областях. Злоумышленники поджигали релейные шкафы на железнодорожных путях обоих регионов", - говорится в сообщении.

Таким образом РФ надеялась заблокировать движение эшелонов с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ в направлении фронта.

"Для совершения преступлений агенты РФ использовали легковоспламеняющиеся смеси, заранее готовившиеся по инструкциям российской спецслужбы", - добавили в СБУ.

В случае выполнения враждебных задач оккупанты обещали перечислить на банковские карточки своих приспешников денежное вознаграждение.

Что известно о диверсантах

Так, в Харькове "на горячем" задержан вражеский диверсант, пытавшийся уничтожить релейный шкаф железнодорожного светофора на одной из ключевых перегонов региона.

"Злоумышленником оказался рецидивист из Одессы, ранее отбывавший наказание за грабеж и покушение на умышленное убийство. После вербовки российской спецслужбой фигурант прибыл в Харьковскую область для совершения диверсии", - рассказали в ведомстве.

Еще двое задержанных оказались безработными жителями Ровно, которых ФСБ дистанционно привлекла к подрывной деятельности, злоумышленники работали в "тандеме".

"Один из них поджег релейный шкаф, который контролировал работу семафоров на одной из главных железнодорожных линий западного региона Украины. Другой фигурант - снимал диверсию на камеру собственного телефона, чтобы потом послать это для "отчета" ФСБ", - констатировали в СБУ.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.