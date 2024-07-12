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СБУ задержала агентов ФСБ РФ, устраивавших диверсии на железной дороге

Украина, Пятница 12 июля 2024 10:48
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СБУ задержала агентов ФСБ РФ, устраивавших диверсии на железной дороге Фото: в Украине задержали агентов ФСБ РФ, устраивавших диверсии на УЗ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала диверсантов российской спецслужбы. Они поджигали релейные шкафы на "Укрзализныце".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала трех диверсантов ФСБ в результате спецопераций в Харьковской и Ровенской областях. Злоумышленники поджигали релейные шкафы на железнодорожных путях обоих регионов", - говорится в сообщении.

Таким образом РФ надеялась заблокировать движение эшелонов с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ в направлении фронта.

"Для совершения преступлений агенты РФ использовали легковоспламеняющиеся смеси, заранее готовившиеся по инструкциям российской спецслужбы", - добавили в СБУ.

В случае выполнения враждебных задач оккупанты обещали перечислить на банковские карточки своих приспешников денежное вознаграждение.

Что известно о диверсантах

Так, в Харькове "на горячем" задержан вражеский диверсант, пытавшийся уничтожить релейный шкаф железнодорожного светофора на одной из ключевых перегонов региона.

"Злоумышленником оказался рецидивист из Одессы, ранее отбывавший наказание за грабеж и покушение на умышленное убийство. После вербовки российской спецслужбой фигурант прибыл в Харьковскую область для совершения диверсии", - рассказали в ведомстве.

Еще двое задержанных оказались безработными жителями Ровно, которых ФСБ дистанционно привлекла к подрывной деятельности, злоумышленники работали в "тандеме".

"Один из них поджег релейный шкаф, который контролировал работу семафоров на одной из главных железнодорожных линий западного региона Украины. Другой фигурант - снимал диверсию на камеру собственного телефона, чтобы потом послать это для "отчета" ФСБ", - констатировали в СБУ.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Не первое задержание диверсантов

Отметим, что правоохранители не в первый раз задерживают диверсантов. К примеру, в сентябре 2023 года СБУ и ГБР разоблачили командование и ключевых диверсантов элитного спецназа России. Они совершали резонансные диверсии не только в Украине, но и в странах ЕС.

А в мае 2024 года СБУ задержала диверсанта ФСБ РФ, поджегшего электроподстанции в Одесской области. Правоохранители также узнали много интересного об организаторе теракта.

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