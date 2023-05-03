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СБУ задержала агента РФ, который передавал врагу разведданные про оборону Киева

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Украина, Среда 03 мая 2023 15:20
СБУ задержала агента РФ, который передавал врагу разведданные про оборону Киева Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Агент РФ передавал врагу разведданные об обороне Киева, а затем мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ. Правоохранители его задержали и объявили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

"Злоумышленником оказался житель столицы, который в начале полномасштабного вторжения собирал для врага информацию о местах базирования Сил обороны в городе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого объезжал улицы и изучал обстановку вблизи украинских военных объектов. Полученные сведения посылал через подконтрольный российской спецслужбе чат-бот в мессенджере Telegram.

"Впоследствии, пытаясь избежать ответственности, фигурант мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ, которое задействовано на Авдеевском направлении", - сообщили в СБУ.

Стражи порядка поэтапно задокументировали преступную деятельность и задержали его в одном из фронтовых городов региона. Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по факту государственной измены. Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, что СБУ задержала еще одного корректировщика российских воздушных атак на Николаев. Им оказался студент, который за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен за каждую "задачу".

Ранее СБУ задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары врага для срыва отопительного сезона на юге Украины. Житель Николаева должен получить за это "вознаграждение".

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