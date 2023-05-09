ВСУ об обстреле Бахмута фосфорными бомбами: не изменил наших позиций, мы стоим

Применение российскими войсками запрещенных фосфорных бомб в Бахмуте не изменило стратегического положения ни украинских сил, ни врага. Наши защитники продолжают стоять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Враг в течение всей войны нарушил все возможные и невозможные правила ведения войны, в том числе и в применении оружия - от противопехотных мин до фосфорных боеприпасов", - отметил Череватый.

По его словам, это очень усложняло оборону, но еще раз подчеркнуло невероятное мужество, героизм и стойкость украинских воинов.

"Несмотря на подлость врага в ведении боевых действий, наши воины выстояли. И это не изменило стратегического положения ни наших сил, ни врага. Наши позиции остаются, мы стоим", - заявил Череватый.

Напомним, что 5 мая Силы специальных операций показали кадры ночных обстрелов Бахмута. Тогда оккупанты использовали запрещенные фосфорные боеприпасы, поэтому город пылал в результате обстрела.

Добавим, после чего на следующий день украинские защитники показали кадры обстрела Бахмута фосфорными боеприпасами.

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