СБУ задержала агента Кремля, который наводил авиабомбы на Краматорск

Злоумышленник наводил на позиции украинских военных тяжелые авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500.

Как его завербовали

Агент - местный безработный. В поле зрения ГРУ он попал, когда искал "легкие заработки" в тематических Телеграмм-каналах, которыми руководят российские спецслужбы.

После дистанционной вербовки и инструктажа мужчина обходил прифронтовые общины - искал, фотографировал и обозначал на Google-картах позиции защитников Донетчины.

Собранные данные хранил на смартфоне, а свои вылазки координировал с куратором из России через мессенджер.

Что планировал враг

По агентурным данным шпиона, россияне готовились ударить по:

запасным командным пунктам;

укрепрайонам;

логистическим складам с оружием и боеприпасами.

Для этого планировали использовать сверхтяжелые бомбы - ФАБ-500 или даже ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции.

Во время обыска изъяли телефон с доказательствами сбора агентурных данных и перепиской с российским куратором.

Следователи сообщили агенту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.