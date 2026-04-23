СБУ задержала агента Кремля, который наводил авиабомбы на Краматорск

В Донецкой области контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который собирал координаты для авиаударов по Краматорску и Дружковке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Злоумышленник наводил на позиции украинских военных тяжелые авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500.
Агент - местный безработный. В поле зрения ГРУ он попал, когда искал "легкие заработки" в тематических Телеграмм-каналах, которыми руководят российские спецслужбы.
После дистанционной вербовки и инструктажа мужчина обходил прифронтовые общины - искал, фотографировал и обозначал на Google-картах позиции защитников Донетчины.
Собранные данные хранил на смартфоне, а свои вылазки координировал с куратором из России через мессенджер.
По агентурным данным шпиона, россияне готовились ударить по:
Для этого планировали использовать сверхтяжелые бомбы - ФАБ-500 или даже ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции.
Во время обыска изъяли телефон с доказательствами сбора агентурных данных и перепиской с российским куратором.
Следователи сообщили агенту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, недавно СБУ задержала еще одного агента врага - женщину, завербованную в офисе Медведчука. Она готовила удары по объектам критической инфраструктуры и собирала разведданные о движении украинских войск.
Как сообщало РБК-Украина, в Хмельницкой области контрразведка также задержала агента ГРУ, который готовил теракт. Он собирал информацию об охране железнодорожных объектов и намеревался взорвать железнодорожное полотно.