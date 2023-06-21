СБУ задержала агента ФСБ, готовившего удары по электроподстанциям в 5 областях Украины

СБУ задержала "спящего" агента ФСБ, готовившего новые удары РФ по электроподстанциям в 5 областях Украины. Задержание произошло благодаря многоэтапной спецоперации в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram .

По данным пресс-службы, по указанию агрессора агент собирал информацию о местоположениях ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, российский агент сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также уровне их повреждений после вражеских обстрелов.

Разведданные потребовались агрессору для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания 5 областей Украины, сообщили в пресс-службе.

Задержание агента

Военные контрразведчики СБУ задержали агента в Харькове во время выполнения разведывательной задачи ФСБ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался чиновник регионального подразделения компании "Укрэнерго", возглавлявший группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии. Установлено, что российская спецслужба завербовала его задолго до начала полномасштабного вторжения и перевела в "спящий режим".

После 24 февраля 2022 года ФСБ "активировала" своего агента и определила ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для коммуникации использовали предварительно отработанные закрытые каналы электронной связи. Полученные сведения предатель передавал оккупантам из-за "связного", находившегося во временно оккупированной Горловке.

При обыске по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон, ноутбук и планшет с поличным. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Удары по энергосистеме Украины

Напомним, Россия активизировала ракетные удары по энергосистеме Украины осенью прошлого года, из-за чего несколько месяцев наблюдался дефицит электроэнергии и отключения света.

По данным Программы развития ООН и Всемирного банка, энергетическая система Украины остается чрезвычайно уязвимой, работая с ограниченным запасом прочности. Ущерб энергосистемы Украины - без учета разрушения Каховской ГЭС - составил более 10 млрд долларов.