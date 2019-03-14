СБУ затримала на хабарі радника керівництва МВС

Зловмисник вимагав 30 тис. доларів від власників мережі київських ломбардів

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника 30 тыс. долларов от владельцев сети киевских ломбардов. За эту сумму он обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращению следственных действий в рамках начатого производства.

Правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В данный момент проходят неотложные следственные действия по местам работы и жительства фигурантов дела. Решается вопрос относительно объявления советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Фото: задержание взяточника (ssu.gov.ua)

РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины денежные средства в сумме 110 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области на получении взятки разоблачили специалиста отделения гражданской защиты Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины.