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Начальник відділу СБУ викрили на вимаганні 110 тис. доларів

Новини » Надзвичайні події    14.03.2019 - 15:03
Начальник відділу СБУ викрили на вимаганні 110 тис. доларів
Фото: затримання хабарників (dbr.gov.ua)

Гроші вимагали за уникнення кримінального переслідування та не позбавлення громадянства України

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило начальника відділу СБУ, його підлеглого та двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України грошові кошти у сумі 110 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що працівники СБУ вимагали гроші у громадянина за уникнення кримінального переслідування та не позбавлення громадянства України.

Працівників СБУ та двох цивільних осіб затримали під час отримання другої частини траншу у сумі 10 тис. доларів США. Першу частину у розмірі 40 тис. доларів США підозрювані отримали раніше.

Наразі вказані особи затримані в порядку ст. 208 КПК України, предмет злочину вилучено. Слідчі дії тривають.

Затриманим готується повідомлення про підозру у вимаганні, вчиненому організованою групою осіб (ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: затримання зловмисників (dbr.gov.ua)

За словами генерального прокурора Юрія Луценка, зловмисники вимагали кошти з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів потерпілого шляхом позбавлення його та його рідних громадянства України, ініціювання процедури видворення з України та притягнення до кримінальної відповідальності.

Начальник відділу СБУ викрили на вимаганні 110 тис. доларів

РБК-Україна писало, що українські правоохоронці затримали колишніх менеджерів "Укргазвидобування" за хабар в 1 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що затриманому на хабарі заступнику голови Державного агентства водних ресурсів України Павлу Гвозденку Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід.

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