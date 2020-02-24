СБУ затримала учасників угруповання, причетних до резонансних злочинів

Співробітники Служби безпеки України затримали у Львівській області учасників організованого угруповання, яких підозрюють у причетності до низки резонансних злочинів у різних регіонах України і за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що до складу угруповання входять представники криміналітету, раніше судимі за тяжкі і особливо тяжкі злочини.

"Діяльність організації координує один з відомих в Україні "злодіїв в законі". Учасники угруповання мають тісні зв'язки з транснаціональними злочинними групами", - повідомили в СБУ.

Наголошується, що двох учасників угруповання затримали під час передачі їм 2 тисяч доларів від підприємця, у якого ті, за замовленням європейського бізнесмена, вибивали неіснуючий борг у розмірі 10 тисяч доларів.

"У ході обшуків за місцями проживання учасників групи вилучено вогнепальну і холодну зброю, яке зловмисники ймовірно застосовували під час злочинної діяльності. Крім того, правоохоронці виявили велику кількість свідоцтв про смерть, документи сторонніх осіб на нерухомість, боргові розписки на сотні тисяч доларів, а також чорнові записи по операціях з незаконним видобутком бурштину і майнинговую "ферму", - зазначили у спецслужбі.

На даний момент відкрито справу за ч. ст 2. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність угруповання до скоєння низки гучних злочинів, зокрема, вимагання, розбійних нападів, викрадень людей, замовних убивств в інших регіонах України, а також за межами нашої країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що недавно в Дніпрі поліцейські затримали банду, члени якої причетні до смертельного ДТП 16 лютого і серії тяжких злочинів.

Також РБК-Україна писало, що в Києві правоохоронці затримали кримінального авторитета Євгена Анісімова, який займався вимаганням грошей і переробкою зброї. Він перебував у міжнародному розшуку протягом шести років.