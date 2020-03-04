СБУ затримала керівника агентурної мережі Генштабу ЗС Росії

Служба безпеки України затримала під час перетину кордону з Росією керівника агентурної мережі Генштабу Збройних сил Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пре6сс-службу СБУ.

Повідомляється, що затриманий українець раніше був військовослужбовцям ЗСУ. Він був завербований при виїзді на окуповану територію Луганської області. До незаконної діяльності чоловік залучив ще трьох проросійськи налаштованих мешканців Волині, які збирали розвіддані про військових об'єктах ВСУ в регіоні.

"Вони мали можливість збирати актуальні відомості щодо обороноздатності і бойової готовності військових об'єктів, місць дислокації військової техніки, їх кількісних та якісних характеристик, розташування складів ракетно-артилерійського озброєння. Спільники також передавали інформацію щодо учасників АТО/ООС на сході України", - повідомили в СБУ.

Спецслужби відзначили, що учасники агентурної мережі дотримувалися підвищених заходів конспірації. За місцем проживання членів мережі були проведені обшуки.

На даний момент вирішується питання про повідомлення затриманим підозри по 1 ч. ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Одесі та Запоріжжі СБУ затримала проросійських пропагандистів. Зловмисники регулярно розміщували на персональних сторінках в заборонених російських соцмережах деструктивні матеріали.

Також повідомлялося, що в Донецькій і Сумській області СБУ викрила двох проросійських пропагандисток. В їх публікаціях містилися заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни.