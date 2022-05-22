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СБУ затримала російського агента. Він хотів вступити до лав ЗСУ

Фото: СБУ затримала російського агента (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки затримала в Житомирській області російського агента. Той хотів вступити до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів. А до того зрадник допомагав загарбникам під час тимчасової окупації одного з населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка допомагала диверсантам зайти у Миколаїв.

Додамо, в Івано-Франківській області Служба безпеки України зірвала спробу Росії зібрати дані про регіон.

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