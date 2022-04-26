ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ затримала 3 осіб за підозрою у коригуванні ракетних ударів біля Жмеринки та Козятина

Новость на русском →
Україна, Вівторок 26 квітня 2022 20:19
СБУ затримала 3 осіб за підозрою у коригуванні ракетних ударів біля Жмеринки та Козятина Фото: трьох осіб затримала СБУ за підозрою у коригуванні ракетних ударів (vinnytskaODA)
Автор: Євгеній Прокопенко

СБУ затримала трьох осіб, які можуть бути причетними до коригування ракетних ударів поблизу Жмеринки та Козятина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Вінницькій області.

Управління СБУ у Вінницькій області затримало трьох осіб, які можуть бути причетними до коригування ракетних обстрілів поблизу Жмеринки та Козятина.

Наразі їх перевіряють на причетність до вище вказаних злочинів.

"У разі доведення вини, санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років, або довічне ув'язнення", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Жмеринки і Козятина (Вінницька область) загинули 5 осіб. Ще 18 людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ракетный удар
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні