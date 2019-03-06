СБУ затримала росіянина у Сумській обл. за розповсюдження антиукраїнських матеріалів

Чоловік розповсюджував листівки із закликами до порушення територіальної цілісності

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Сумской области гражданина РФ на распространении антиукраинских материалов на территории региона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что гражданин России, который временно проживал в городе Лебедин, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора. На выполнение заданий "кураторов" мужчина за деньги изготавливал и распространял в общественных местах листовки с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

Для распространения антиукраинских материалов злоумышленник за неправомерную выгоду, полученную от иностранных спецслужб, привлек местных жителей. Сотрудники СБУ задержали агитатора на одной из центральных улиц города во время очередного распространения "листовок".

В ходе санкционированных следственных действий по месту проживания фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и печатную продукцию, которая подтверждает противоправную деятельность. В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других причастных к незаконной деятельности лиц.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Сумской области контрабандное перемещение товаров из РФ на территорию Украины.

РБК-Украина писало, что перед президентскими выборами Служба безопасности Украины усилила контрразведывательные мероприятия.