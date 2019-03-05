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У Сумській області СБУ блокувала контрабанду товарів з РФ

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 19:45
У Сумській області СБУ блокувала контрабанду товарів з РФ
Фото: місце затримання (ssu.gov.ua)

За попередніми висновками сума виявленого контрабандного товару становить майже 3 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували контрабандне переміщення товарів з РФ на територію України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Працівники Сумської митниці Державної фіскальної служби (ДФС) незаконно переправляли в Україну товари широкого вжитку, а також тютюнових виробів.

"Контрабандну продукцію ділки доправляли залізничним транспортом міжнародного сполучення. Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили на митному посту "Конотоп" в одному з поїздів чергову партію "вантажу", прихованого у конструктивних порожнинах вагонів. Виявлені предмети направлені на експертизу", - йдеться у повідомленні СБУ.

За попередніми висновками сума виявленого контрабандного товару становить майже 3 млн гривень. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, зокрема посадовців ДФС, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, в Одеській області на автошляху Київ - Одеса правоохоронці виявили в одному з автомобілів 136 тисяч пачок контрабандних сигарет. Прикордонники разом з працівниками Служби безпеки України та фіскальної служби зупинили автомобіль "ДАФ". Під час огляду транспортного засобу було виявлено 136 тисяч пачок контрабандних сигарет білоруського виробництва.

 

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