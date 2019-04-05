Чиновників КМДА затримали на вимаганні грошей у людей з інвалідністю

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кошти вимагали за надання дозволів на забезпечення легковими автомобілями на пільгових умовах

У Києві прокуратура спільно з СБУ затримала на вимаганні та одержанні хабара колишнього та діючого посадовців Київської міської державної адміністрації (КМДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Установлено, що екс-завідувач сектору з питань забезпечення засобами реабілітації Департаменту соціальної політики КМДА та головний спеціаліст цього ж сектору налагодили схему вимагання у громадян, що мають групу інвалідності, неправомірної вигоди за отримання останніми дозволів на забезпечення легковими автомобілями на пільгових умовах.

Зловмисників затримали "на гарячому" під час одержання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів. Загальна ж сума одержаної неправомірної вигоди склала 1000 доларів.

Фото: затримання хабарників (kyiv.gp.gov.ua)

Наразі затриманим готується повідомлення про підозру. Також у взаємодії з управлінням з питань запобігання та виявлення корупції КМДА заплановано проведення ряду заходів, спрямованих на розслідування аналогічних правопорушень у сфері видачі дозволів на придбання автомобілів на пільгових умовах з боку керівництва зазначеного Департаменту.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на вимаганні та отриманні хабара розміром 20 тисяч доларів виконувача обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.

Раніше повідомлялося, що у Львові директора сміттєзвалища арештували за вимагання 4,7 млн гривень.