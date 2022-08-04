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В Миколаєві затримали коригувальника ракетних ударів по місту

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Четвер 04 серпня 2022 12:02
В Миколаєві затримали коригувальника ракетних ударів по місту Фото: в Миколаєві затримали коригувальника ракетних ударів по місту (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Миколаєві правоохоронці викрили коригувальника ракетних ударів по місту. Злочинець передавав інформацію ворогу через соціальні мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, підозрюваний передавав інформацію через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами.

Затриманий ділився координатами позицій наших бійців, розташуванням військової техніки та маршрути їх руху у регіоні.

"Під час обшуку у корегувальника ворожого вогню вилучено засоби зв’язку, що містять докази його діяльності", - пише пресслужба.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: в Миколаєві затримали коригувальника ракетних ударів по місту (gp.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно правоохоронці викрили двох жителів Слов'янська, які передавали ворогу дані про ЗСУ. Їм уже оголосили підозру.

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