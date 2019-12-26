СБУ затримала групу, яка незаконно продавала зброю в санкційні країни

Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність міжнародного угруповання, яке забезпечувало в Україні фінансування операцій з придбання військових комплектуючих для реалізації в санкційні країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними контррозвідки, група вихідців з Ірану намагалася налагодити постачання комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в Іран, що суперечить резолюції ООН № 2231 від 20.07.2015.

"Для фінансування угод використовувалися фірми з ознаками фіктивності, які зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів і переведення коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків силовики вилучили гроші в сумі майже 600 тисяч доларів та 235 тисяч євро. Зараз в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила посадовця, який організував схему отримання "відкатів" під час виконання договорів поставок газу для об'єктів Міноборони у Хмельницькому. Натомість він обіцяв не створювати перешкоди, а також давав "гарантії" перемоги в тендерах на 2020 рік.

Ще раніше Держбюро розслідувань викрило керівництво "Артемсіль" на хабарі у 800 тисяч гривень. У корупційній схемі також брали участь співробітники СБУ.