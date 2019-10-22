СБУ затримала екс-заступника глави Мінекономіки

Екс-заступник міністра економічного розвитку Юрій Бровченко затриманий у вівторок, 22 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Служби безпеки України.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії.

"Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів", - йдеться у повідомленні.

Після цього авансовий платіж у розмірі більше ніж 8,2 млн доларів був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств та привласнений учасниками схеми. СБУ повідомляє, що іноземна компанія обладнання в Україну так і не постачала.

"22 жовтня контррозвідка СБУ на виконання рішення слідчого судді затримала у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України. Експосадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Фото: затримання фігурантів справи (ssu.gov.ua)

Крім того, за декілька днів до цього співробітники СБУ затримали керівника держпідприємства та представника іноземної компанії.

"Громадянину України оголошено підозру про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада), іноземцю за ч. 4 ст. 27 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України за підбурювання посадовців до вчинення протиправних дій", - йдеться у повідомленні.

Держчиновнику вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном два місяці із правом внесення застави у розмірі 2,8 мільйона гривень.

"Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу іноземцю. За місцями проживання та роботи фігурантів проведено обшуки, за результати яких вилучені документи та інші носії інформації, що свідчать про їх причетність до здійснення протиправної діяльності на шкоду інтересам України", - додали у СБУ.

Примітно, що слідство у справі екс-заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського стверджувало, що він вирішував питання про оборонне замовлення для компанії "Богдан" через Юрія Бровченка.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України розслідує можливу роботу колишнього заступника міністра економіки на російські спецслужби.

Також правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України Володимиру Заману у вчиненні державної зради. У ГПУ тоді повідомили, що Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин і з’єднань.