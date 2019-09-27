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СБУ затримала "фінансиста ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 12:42
СБУ затримала "фінансиста ЛНР"
Ілюстративне фото (flickr.com/sbu)

Він займався переведенням грошей для потреб так званої ЛНР, загальна сума склала 100 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України в Запоріжжі затримали колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ, який проводив масштабні фінансові операції для потреб бойовиків "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними СБУ, зловмисник в 2015 році добровільно вступив в один з підрозділів терористичної організації "ЛНР", де обіймав посаду фінансиста її фінансово-економічної служби.

"Використовуючи ряд оформлених на ім'я платіжних карток банківських установ України, він проводив фінансові операції в інтересах бойовиків. "Фінансист", зокрема, забезпечував отримання та переказу коштів з тимчасово окупованої території Луганщини і назад, обмін валют, поповнення мобільних рахунків. Загальна сума угод склала більше 100 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що отримані від оборудок гроші бойовики легалізували через багаторазові перекази між картковими рахунками фізосіб для переведення їх у готівку. Значна частина цих доходів надходила до ватажків "ЛНР" і використовувалась для покупки палива, оргтехніки, військового обладнання, оплати ремонту бойової техніки.

СБУ затримала &quot;фінансиста ЛНР&quot;

Фото: вилучені картки і посвідчення співробітника фінансової служби "ЛНР" (ssu.gov.ua)

У ході обшуків у місцях тимчасового перебування зловмисника в Запоріжжі, правоохоронці вилучили документацію та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність. Затриманому оголошено про підозру по 1 ч. ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Краматорську затримали співробітника Лисичанського прикордонного загону Державної прикордонної служби за підозрою в роботі на так звану "народну міліцію ЛНР".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в СБУ у ході спецоперації вивела з ОРДЛО ще одного бойовика. Затриманий брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО.

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