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Луганського прикордонника підозрюють в роботі на "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    26.09.2019 - 20:22
Луганського прикордонника підозрюють в роботі на "ЛНР"
Фото: затримання прикордонника (dbr.gov.ua)

Прикордонник до роботи в Держприкордонслужбі входив до складу "народної поліції "ЛНР"

У Краматорську затримали співробітника Лисичанського прикордонного загону Донецько-Луганської Державної прикордонної служби за підозрою в роботі на так звану "народну поліцію "Луганської народної республіки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державного бюро розслідувань.

За повідомленням ДБР, підозрюваний протягом 2014 року входив до складу незаконного збройного формування "ЛНР", після чого повернувся на підконтрольну Україні територію, де почав працювати у Держприкордонслужбі. Прикордонника підозрюють, що він міг передавати бойовикам розвіддані.

"Слідством перевіряється інформація про можливі контакти підозрюваного з представниками терористичної організації "ЛНР" та передачу її членам інформації розвідувального характеру", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прикордоннику повідомлено підозру в участі терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 кк України). Підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ в Луганській області провела спецоперацію, в результаті якої вивели на підконтрольну Україні територію і затримали бойовика "ЛНР".

Також повідомлялося, що в Луганській області затримали жінку, яка передавала розвіддані бойовикам "ЛНР".

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